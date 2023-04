Elezioni in Finlandia | testa a testa tra i socialdemocratici di Sanna Marin e i conservatori

(Di domenica 2 aprile 2023)tra idella premier uscentee idella Coalizione Nazionale di Petteri Orpo. Mentre prosegue lo spoglio dei voti indove oggi, domenica 2 aprile, si è votato per rinnovare il Parlamento, tre partiti sono intorno al 20 per cento. L’Ncp di centrodestra è al 20,3%, appena davanti al partito di destra populista Ps – Finns di Riikka Purra al 20,2% e ai(20%).incassa più voti del previsto e ha ancora la possibilità di rimanere premier. Il primo partito ha infatti il diritto di formare un governo cercando in Parlamento (Eduskunta) una maggioranza tra i 200 deputati. «Siamo entusiasti. È un vero ...

primaverili in. I cittadini del Paese scandinavo si sono recati alle urne dopo 4 anni per rinnovare i 200 membri della Eduskunta, il parlamento finlandese. I seggi si sono chiusi ...Inè testa a testa, quando lo spoglio è arrivato quasi alla metà delle schede. Nel Paese baltico, infatti, oggi si è votato per legenerali, in cui la premier socialdemocratica Sanna ......9%) e come seggi (48) e secondo la tv pubblica vincerà le. L' estrema destra anti - ...6%, 43 seggi): questi i primi dati parziali dello spoglio in corso indove oggi si è votato per ...

Finlandia, i risultati delle elezioni: centrodestra avanti, segue l’ultradestra. Sanna Marin terza Corriere della Sera

Una sfida all'ultimo voto quella delle elezioni in Finlandia tra il partito socialdemocratico della premier uscente Sanna Marin e i conservatori della Coalizione nazionale, sfida nella quale entra a p ...Il centrodestra è in testa secondo le ultime proiezioni sui risultati delle elezioni legislative in Finlandia. Al secondo posto ci sarebbe la destra estrema mentre i socialdemocratici della premier us ...