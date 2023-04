Elezioni in Finlandia, Sanna Marin ammette la sconfitta. Vince il centrodestra, boom sovranista (Di domenica 2 aprile 2023) I tre partiti quasi appaiati: nessuno può governare da solo. Orpo: tocca a noi guidare le consultazioni Leggi su corriere (Di domenica 2 aprile 2023) I tre partiti quasi appaiati: nessuno può governare da solo. Orpo: tocca a noi guidare le consultazioni

Elezioni in Finlandia, volano conservatori e ultradestra: la premier uscente Marin riconosce la sconfitta Alle elezioni in Finlandia si profila una vittoria del centro - destra di Petteri Orpo e della destra nazionalista Rikka Purra sul partito socialdemocratico di Sanna Marin , premier uscente. Vincono i ... Finlandia, centro - destra: abbiamo vinto 22.10 Finlandia, centro - destra: abbiamo vinto Petteri Orpo, leader della Coalizione nazionale di centro - destra in Finlandia ha rivendicato la vittoria alle elezioni politiche quando lo spoglio delle schede era al 70%. Una sfida all'ultimo voto tra il partito socialdemocratico del premier uscente Sanna Marin e i ... Marin perde elezioni Finlandia, vincono conservatori di Orpo e destra di Purra Alle elezioni in Finlandia la premier uscente Sanna Marin ha ammesso la sconfitta, riconoscendo la vittoria dei conservatori guidati da Petteri Orpo, che si sarebbero aggiudicati quasi il 21% dei consensi, ... Alleinsi profila una vittoria del centro - destra di Petteri Orpo e della destra nazionalista Rikka Purra sul partito socialdemocratico di Sanna Marin , premier uscente. Vincono i ...22.10, centro - destra: abbiamo vinto Petteri Orpo, leader della Coalizione nazionale di centro - destra inha rivendicato la vittoria allepolitiche quando lo spoglio delle schede era al 70%. Una sfida all'ultimo voto tra il partito socialdemocratico del premier uscente Sanna Marin e i ...Alleinla premier uscente Sanna Marin ha ammesso la sconfitta, riconoscendo la vittoria dei conservatori guidati da Petteri Orpo, che si sarebbero aggiudicati quasi il 21% dei consensi, ... Elezioni Finlandia, Marin ammette la sconfitta. Vincono conservatori e l'ultradestra ilmessaggero.it Elezioni in Finlandia, volano conservatori e ultradestra Dalle 9 di locali di questa mattina (le 8 in Italia) in Finlandia sono aperti i seggi in cui circa 3 milioni di elettori sceglieranno i 200 membri del parlamento monocamerale (Eduskunta) per una legis ... Finlandia, vincono i conservatori La premier uscente finlandese Sanna Marin ha riconosciuto la sconfitta alle elezioni politiche, arrivando anche dietro l'ultradestra seconda forza del paese ... Dalle 9 di locali di questa mattina (le 8 in Italia) in Finlandia sono aperti i seggi in cui circa 3 milioni di elettori sceglieranno i 200 membri del parlamento monocamerale (Eduskunta) per una legis ...La premier uscente finlandese Sanna Marin ha riconosciuto la sconfitta alle elezioni politiche, arrivando anche dietro l'ultradestra seconda forza del paese ...