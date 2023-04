Elezioni in Finlandia, centrodestra in testa e Orpo rivendica ‘grande vittoria’ (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Alle Elezioni in Finlandia si profila una vittoria del centrodestra di Petteri Orpo e della destra della nazionalista Rikka Purra sul partito socialdemocratico di Sanna Marin, premier uscente. Secondo le proiezioni, a scrutinio quasi ultimato, rese note dall’emittente Yle, al primo andrebbero 48 deputati, alla seconda 46 mentre la premier uscente si fermerebbe a 43. Petteri Orpo ha già rivendicato “una grande vittoria”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Alleinsi profila una vittoria deldi Petterie della destra della nazionalista Rikka Purra sul partito socialdemocratico di Sanna Marin, premier uscente. Secondo le proiezioni, a scrutinio quasi ultimato, rese note dall’emittente Yle, al primo andrebbero 48 deputati, alla seconda 46 mentre la premier uscente si fermerebbe a 43. Petteriha giàto “una grande vittoria”. L'articolo proviene da Italia Sera.

