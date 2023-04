Elenoire Casalegno | “L’incontro con Sgarbi fu una vera bomba ma tra noi non poteva durare”

(Di domenica 2 aprile 2023), 46 anni, si mette a nudo in un’intervista rilasciata a Maria Volpe per il “Corriere della Sera”. L’ex Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Elenoire Casalegno: «Con Sgarbi flirt esplosivo, era affascinante e diretto. Ringo? Ci siamo lasciati bene» - Italia_Notizie : Elenoire Casalegno: «Con Sgarbi flirt esplosivo. Ho fatto ballare la lambada a Vianello in canottiera» - LeoganeMickael : RT @Corriere: Casalegno: «Con Sgarbi un flirt esplosivo ma aveva 24 anni in più. Ringo? Ci siamo lasciati bene» - HuffPostItalia : Elenoire Casalegno: 'La mia storia con Sgarbi? Una bomba. Vianello la mia fortuna' - FrancescaMelli : Ieri Marina Suma, oggi Elenoire Casalegno, al @Corriere è la stagione delle grandi interviste -

... che lo ha invitato ufficialmente ad andarla a trovare, invito esteso anche agli ospiti, ossia Luca Calvani, Eleonora Daniele edLeggi Anche Cristina Scuccia e l'amore: 'Arriverà, per ora mi godo la musica' Leggi Anchee Samantha de Grenet: 'La nostra è un'amicizia che è cresciuta nel tempo' A far naufragare ...è un personaggio televisivo sulla cresta dell'onda da diversi anni. La showgirl originaria di Savona è stata spesso sotto gli occhi dei riflettori dei gossip grazie a varie storie d'...

Elenoire Casalegno: «Con Sgarbi flirt esplosivo, era affascinante e diretto. Ringo Ci siamo lasciati bene» Corriere della Sera

La showgirl si racconta a Corriere della Sera: "Con Ringo siamo in buoni rapporti. Nostra figlia non ci ha mai visto litigare" ...Elenoire Casalegno, 46 anni, ex modella, metà romagnola, metà milanese, con una nonna belga. Debuttò a 20 anni in tv con Jammin e poi il Festivalbar anche se ...