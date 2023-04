Elenoire Casalegno | “La storia con Sgarbi? Un incontro che fu una vera bomba” E racconta un aneddoto con Vianello

(Di domenica 2 aprile 2023) L’ex modella, conduttrice e attriceha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera, inclusi il rapporto breve ma ricco di passione con Vittorioe il legame di grande amicizia con Raimondoai tempi di ‘Pressing‘. In particolare dellad’amore con, l’ex modella ha un buon ricordo. Un “flirt durato quattro mesi” ma che,, è “come se fosse stata lapiù lunga e importante della mia vita…”. “In realtà – dice ancora – non poteva durare di più”. Lei 20enne, “testarda” e “forte”, lui 44 anni, “determinato” e che “cercava di imporsi”, un“che fu una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Elenoire Casalegno: 'La mia storia con Sgarbi? Una bomba. Vianello la mia fortuna' - infoitcultura : Elenoire Casalegno: “Totti-Blasi? Penso ai loro figli, è triste. Dico che…” - infoitcultura : Elenoire Casalegno: “L’incontro con Sgarbi fu una vera bomba ma tra noi non poteva durare” - Italia_Notizie : Elenoire Casalegno: «Con Sgarbi flirt esplosivo, era affascinante e diretto. Ringo? Ci siamo lasciati bene» - Italia_Notizie : Elenoire Casalegno: «Con Sgarbi flirt esplosivo. Ho fatto ballare la lambada a Vianello in canottiera» -

Ad oltre 20 anni da quando fece la sua prima irruzione nel mondo dello spettacolo,si è aperta in una intervista con il Corriere in merito a diversi argomenti, tra i quali il famoso flirt con Vittorio Sgarbi , la rottura col DJ Ringo e il rapporto professionale ...Estratto dell'articolo di Maria Volpe per il Corriere della Sera, 46 anni, ex modella, bellissima, altissima, apparentemente un po' algida, anche se il sorriso tradisce una innata gentilezza. Una donna libera, indipendente, che non pare sgomitare.... che lo ha invitato ufficialmente ad andarla a trovare, invito esteso anche agli ospiti, ossia Luca Calvani, Eleonora Daniele ed

Elenoire Casalegno: «Con Sgarbi flirt esplosivo, era affascinante e diretto. Ringo Ci siamo lasciati bene» Corriere della Sera

Elenoire Casalegno si è aperta sul suo flirt con Vittorio Sgarbi, avvenuto quando aveva 20 anni, sulla rottura con Ringo, col quale condivide la figlia Swami, e ha ricordato il rapporto professionale ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...