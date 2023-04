Elena Di Cioccio, quel retroscena sconvolgente sulla madre e il fratello che ha scioccato tutti (Di domenica 2 aprile 2023) Ex iena, Elena Di Cioccio si è confessata pochi giorni fa in merito alla sua sieropositività. Ecco però cos’è successo nella sua famiglia Per i moltissimi affezionati al programma, Elena Di Cioccio è semplicemente una delle tante giornaliste che, negli anni, ha fatto parte del combattivo cast de Le Iene. Pochi giorni fa, però, l’attrice e conduttrice ha voluto confessarsi in merito a qualcosa che non aveva mai detto a nessuno: è sieropositiva. La sua storia ha fatto commuovere tutti ma, oltre alla sua salute, c’è qualcos’altro nella sua vita di sconvolgente. Elena Di Cioccio, sconvolgente retroscena sulla sua famiglia (grantennistoscana.it / youtube)Senza peli sulla lingua, ma non ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 2 aprile 2023) Ex iena,Disi è confessata pochi giorni fa in merito alla sua sieropositività. Ecco però cos’è successo nella sua famiglia Per i moltissimi affezionati al programma,Diè semplicemente una delle tante giornaliste che, negli anni, ha fatto parte del combattivo cast de Le Iene. Pochi giorni fa, però, l’attrice e conduttrice ha voluto confessarsi in merito a qualcosa che non aveva mai detto a nessuno: è sieropositiva. La sua storia ha fatto commuoverema, oltre alla sua salute, c’è qualcos’altro nella sua vita diDisua famiglia (grantennistoscana.it / youtube)Senza pelilingua, ma non ...

