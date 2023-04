El di Luis Bunuel in sala dal 3 aprile in poche ma preziose, il film restaurato dalla Cineteca di Bologna (Di domenica 2 aprile 2023) Un thriller d’antologia sul desiderio di possn poche ma preziose copie il 3 aprile la versione restaurata dalla Cineteca di Bologna di El di Luis Bunuel.essione e la paranoica gelosia di un ricco borghese. Esce i film del 1953, quindi in pieno periodo messicano per il regista spagnolo, quando il surrealismo degli esordi si celava carsicamente sotto le mentite spoglie di un fulminante inquieto realismo per poi riemergere con Viridiana nel ’61 e sfidare le leggi della fisica della categoria “capolavoro” per una quindicina d’anni con un’altra manciata di film. Bunuel trae spunto dal romanzo Pensamientos di Mercedes Pinto e mette in scena il delirio paranoico di Don Francisco Galvan (Arturo De Cordova), ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Un thriller d’antologia sul desiderio di possnmacopie il 3la versione restauratadidi El di.essione e la paranoica gelosia di un ricco borghese. Esce idel 1953, quindi in pieno periodo messicano per il regista spagnolo, quando il surrealismo degli esordi si celava carsicamente sotto le mentite spoglie di un fulminante inquieto realismo per poi riemergere con Viridiana nel ’61 e sfidare le leggi della fisica della categoria “capolavoro” per una quindicina d’anni con un’altra manciata ditrae spunto dal romanzo Pensamientos di Mercedes Pinto e mette in scena il delirio paranoico di Don Francisco Galvan (Arturo De Cordova), ...

