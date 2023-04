Effetto Ucraina: l’Africa ha perso la guerra del grano (e dei fertilizzanti) con l’Europa e i Paesi più ricchi del mondo (Di domenica 2 aprile 2023) Era il 22 marzo quando una nave battente bandiera cipriota veniva fermata al largo del porto di Kotka, in Finlandia. Il bastimento proveniva dalla vicina Russia e le autorità locali sospettavano che il carico sotto sequestro appartenesse a un non ben identificato oligarca sottoposto a sanzioni dell’Unione europea per il coinvolgimento nell’invasione dell’Ucraina. Meno di 48 ore dopo, per ragioni umanitarie, il cargo Smew veniva rilasciato con le sue 20mila tonnellate di fertilizzante, del valore stimato in almeno 10 milioni di euro, destinato all’America centrale. Nelle stesse ore salpavano da Odessa, in Ucraina, altre cinque navi dirette rispettivamente in Algeria, Etiopia, Marocco, Egitto e Tunisia con un carico complessivo di oltre 60mila tonnellate di granturco, 54mila di frumento e quasi 20mila di farina di semi di girasole. La ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) Era il 22 marzo quando una nave battente bandiera cipriota veniva fermata al largo del porto di Kotka, in Finlandia. Il bastimento proveniva dalla vicina Russia e le autorità locali sospettavano che il carico sotto sequestro appartenesse a un non ben identificato oligarca sottoposto a sanzioni dell’Unione europea per il coinvolgimento nell’invasione dell’. Meno di 48 ore dopo, per ragioni umanitarie, il cargo Smew veniva rilasciato con le sue 20mila tonnellate di fertilizzante, del valore stimato in almeno 10 milioni di euro, destinato all’America centrale. Nelle stesse ore salpavano da Odessa, in, altre cinque navi dirette rispettivamente in Algeria, Etiopia, Marocco, Egitto e Tunisia con un carico complessivo di oltre 60mila tonnellate di granturco, 54mila di frumento e quasi 20mila di farina di semi di girasole. La ...

