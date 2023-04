Edoardo Tavassi esclude Nikita Pelizon dalla hit del GfVip: «Non ho detto il suo nome» (Di domenica 2 aprile 2023) Manca davvero pochissimo alla finale del GfVip e i concorrenti si stanno godendo le ultime emozioni nella Casa ma... tra Nikita Pelizon e Edoardo Tavassi continua a non esserci... Leggi su leggo (Di domenica 2 aprile 2023) Manca davvero pochissimo alla finale dele i concorrenti si stanno godendo le ultime emozioni nella Casa ma... tracontinua a non esserci...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Un dolce risveglio al sapore di caffè per Micol ???? #GFVIP - MM29999059 : RT @le2comari: Sono arrivata al limite di sopportazione per Tavassi Mi urta lui, la sua voce, la sua faccia, i suoi gesti, il suo voler ess… - carlettipaola16 : @CalvelliCarla @SilviaRocky2964 @ciuppina Il problema non è sicuramente la campagna di Tavassi ma la campagna di Edoardo D - burakforever : @GrandeFratello @MedInfinityIT Mancherebbe un finalista ehhh...dov'è Edoardo Tavassi? Spero vinca lui solo per ques… - DTahos7 : RT @nondormoma1: Edoardo io non ho mai dormito abbracciato Tavassi #incorvassi -