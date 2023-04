Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon | confronto al GfVip | «Non posso dirti che sei una brutta persona ma»

(Di domenica 2 aprile 2023) Mancano poche ore alla finale dele i concorrenti rimasti in gara si stanno, piano piano, togliendo tutti i sassolini dalle scarpe, sassolini accumulati in questi mesi di permanenza...

Poi è la volta die Micol Incorvaia. 'DODINI SIETE DUE CARINI #INCORVASSI'. I due si abbracciano e rispondono ai fan: 'Grazie per il sostegno che ci avete dato fino adesso. Siete ...Davide è stato uno degli ultimi concorrenti ad essere usciti dalla casa più spiata dagli italiani. Il suo percorso è stato abbastanza lineare, a parte lo screzio avuto con. Difatti quest'ultimo l'ha criticato insinuando avesse tradito la sua ex fidanzata Chiara Rabbi . Sull'ultimo numero del magazine Novella 2000 ha rivelato ad Armando Sanchez che anche ...Fabrizio Corona non ha nessun dubbio sul fatto che a vincere il Gf Vip 7 sarà: 'Un perchè c'è, non è che ci sia un complotto' Il Grande Fratello Vip numero sette Lo vince, parola di Fabrizio Corona. L'ex fotografo dei vip dal suo canale Telegram ...

Fuori la casa del GF VIP Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro per Edoardo Tavassi, finalista del reality. “Sii gentile” ha urlato la cara amica di famiglia che ha condiviso con loro l’avventura all’I ...Nella notte Edoardo Tavassi ha affermato che Nikita Pelizon si è avvicinata ad Antonella Fiordelisi solo per strategia.