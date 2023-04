Eco-ambientalisti colpiscono la Barcaccia Sangiuliano | Gravissimo | ora basta

Leggi su iltempo

(Di domenica 2 aprile 2023) Gli attivisti di Ultima Generazione, che sostengono di difendere l'ambiente vandalizzando i monumenti, sono tornati a colpire a Roma. Stavolta hanno preso di mira la, la fontana del Bernini a piazza di Spagna. Due uomini e una donna sono entrati in azione attorno alle 11,30. Sono entrati nel monumento con delle sacche in mano e hanno rovesciato il contenuto, un liquido nero, nell'acqua. Uno dei tre mostrava fiero un grande cartello con la scritta «Non paghiamo il fossile». Poi, per spiegare che in realtà non stavano danneggiando l'opera del XVII secolo, hanno fatto sapere che si trattava di una sostanza a base di carbone vegetale. I tre, che hanno più di 35 anni, sono stati fermati dalla polizia di Roma Capitale e dai carabinieri del Nucleo informativo. Rischiano una denuncia per danneggiamento. La fontana era stata pulita proprio il giorno prima. «Il punto ...