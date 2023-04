È stata la mano di Dio, Antonio Capuano è come nel film? La sua risposta (Di domenica 2 aprile 2023) Nel film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, spicca il personaggio di Antonio Capuano, ritratto come un regista poco paziente, affettuoso a suo modo, ma irascibile. Nel film il regista è interpretato dall’attore Ciro Capano e incontra un giovane Fabietto Schisa (che è la versione giovane di Sorrentino) segnando il suo futuro nel cinema. Ma Capuano è davvero come lo abbiamo visto nel film? Il regista ne ha parlato in una recente intervista. Intervistato dal Corriere della Sera, Antonio Capuano ha smentito che sul set sia così irascibile, ma ha ammesso che spesso si arrabbia con i fotografi di scena. E gli capita di uscire da teatro, se la rappresentazione che sta vedendo non gli ... Leggi su screenworld (Di domenica 2 aprile 2023) Nelladi Dio di Paolo Sorrentino, spicca il personaggio di, ritrattoun regista poco paziente, affettuoso a suo modo, ma irascibile. Nelil regista è interpretato dall’attore Ciro Capano e incontra un giovane Fabietto Schisa (che è la versione giovane di Sorrentino) segnando il suo futuro nel cinema. Maè davverolo abbiamo visto nel? Il regista ne ha parlato in una recente intervista. Intervistato dal Corriere della Sera,ha smentito che sul set sia così irascibile, ma ha ammesso che spesso si arrabbia con i fotografi di scena. E gli capita di uscire da teatro, se la rappresentazione che sta vedendo non gli ...

