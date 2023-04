E-Sport-Skater XL | assegnati i primi titoli tricolore

(Di domenica 2 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) –della storia, nella disciplina dell’E-Skateboarding, per il campionato Italiano di E-XL promosso dalla Federazione ItalianaRotellistici. Un progetto sperimentale, svoltosi nel salone d’onore del Coni a Roma, che Fisr ha voluto lanciare in un momento in cui gli E-s rappresentano la nuova frontiera contemporanea a livello planetario, tanto da spingere il CIO a riconoscere e selezionare ben nove discipline elettroniche, protagoniste delle Olympic Es Series, che culmineranno a fine giugno con le finali di Singapore. Un passo verso il futuro quello intrapreso dalla Fisr che ha avuto il suo prologo assoluto con il campionato 2023, dedicato alla disciplina ...

ROMA (ITALPRESS) - A Roma, al Salone d'Onore del Coni, nel Campionato Italiano di E-Sport - Skater XL promosso dalla Federazione Italiana Sport Rotellistic ...