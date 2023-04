E per fortuna arriva la Coppa Italia, ora in campo l’altra Inter… (Di domenica 2 aprile 2023) L’Inter si rituffa nuovamente sulla Coppa Italia. La versione nerazzurra di Coppa a caccia del riscatto dopo il KO in campionato. Obiettivo da non snobbare SUBITO IN campo ? L’unica nota positiva del post Inter-Fiorentina è che fra due giorni si rigioca nuovamente. Non c’è il tempo per rimuginarci sopra né quello di deprimersi ancor di più. arriva già la Coppa Italia ed è una fortuna. L’Inter martedì sera allo Juventus Stadium si giocherà già un pezzo importante della propria stagione, la semifinale di andata della Coppa nazionale. Trofeo portato a casa l’anno passato e da difendere con le unghie e con i denti. Anche perché rischia veramente di diventare l’unico trofeo alzabile da qui a giugno. Fermo restando la vittoria della ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023) L’Inter si rituffa nuovamente sulla. La versione nerazzurra dia caccia del riscatto dopo il KO in campionato. Obiettivo da non snobbare SUBITO IN? L’unica nota positiva del post Inter-Fiorentina è che fra due giorni si rigioca nuovamente. Non c’è il tempo per rimuginarci sopra né quello di deprimersi ancor di più.già laed è una. L’Inter martedì sera allo Juventus Stadium si giocherà già un pezzo importante della propria stagione, la semifinale di andata dellanazionale. Trofeo portato a casa l’anno passato e da difendere con le unghie e con i denti. Anche perché rischia veramente di diventare l’unico trofeo alzabile da qui a giugno. Fermo restando la vittoria della ...

