E' online il nuovo video Uncle Jack FINAL di Bonny Jack (Di domenica 2 aprile 2023) È online su YouTube il nuovo video Uncle Jack FINAL di Bonny Jack. Bonny Jack, all'anagrafe Matteo Senese, è una One Man Band, che esplora con il suo sound blues delle origini Ambientazioni notturne, atmosfere western, influenze esoteriche: racconti dall'oscuro in una cornice fortemente influenzata dal blues delle origini e dalla musica folk. Chitarra, voce, grancassa e rullante per un viaggio fra blues, country e folk, da riff serrati a brani in acustico passando per ballate dark a ritmo di banjo. Il videoclip è stato realizzato da Sonar Productions che ne ha curato tutti i dettagli, dalle riprese al montaggio, alla ...

