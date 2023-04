È morto Ryuichi Sakamoto (Di domenica 2 aprile 2023) Era un noto compositore giapponese, famoso fra le altre cose per la colonna sonora dell'"Ultimo imperatore" Leggi su ilpost (Di domenica 2 aprile 2023) Era un noto compositore giapponese, famoso fra le altre cose per la colonna sonora dell'"Ultimo imperatore"

Ars longa, vita brevis. Addio a Ryuichi Sakamoto AGI - Il pionieristico compositore e musicista giapponese Ryuichi Sakamoto è morto all'età di 71 anni dopo aver lottato contro il cancro, lo ha annunciato il suo manager in un comunicato diffuso a quasi una settimana dalla morte. Sakamoto è morto il 28 marzo ... È morto Ryuichi Sakamoto Ryuichi Sakamoto, celeberrimo compositore e produttore giapponese amatissimo per la sua sperimentazione elettronica, è morto all'eta di 71 anni. L'annuncio è stato dato sui social e il suo portavoce ... É morto il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto ROMA - È scomparso all'età di 71 anni Ryuichi Sakamoto. Il musicista e compositore giapponese combatteva da tempo contro il cancro. Nato a Nakano il 17 gennaio del 1952, era considerato tra i pionieri della fusione tra la musica etnica ... Addio a Sakamoto, premio Oscar per la colonna sonora dell'«Ultimo imperatore» di Bertolucci Il musicista e compositore giapponese Ryuichi Sakamoto è morto all'età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lo ha reso noto la sua agenzia, a distanza di qualche… Leggi ... È morto il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto Considerato uno dei primi sperimentatori fra note orientali e occidentali e premio Oscar nel 1987, è deceduto a 71 anni a causa di un cancro ...