É morto Mimmo Cecere: l'ex portiere di Messina e Avellino aveva 51 anni (Di domenica 2 aprile 2023) A riportare la notizia della sua morte è la Gazzetta del Sud, che riferisce di un infarto sopraggiunto mentre si trovava a casa dei genitori, a Carinola (in provincia di Caserta). I tentativi di ...

