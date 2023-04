E' morto il compositore Sakamoto | Oscar per L' ultimo imperatore

(Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) - E'ilgiapponese Ryuichi, deceduto all'età di 71 anni lo scorso 28 marzo, come ha annunciato il suo management.ha vinto l'nel 1987 per la colonna sonora originale del film L', diretto da Bernardo Bertolucci. A giugno dello scorso anno,aveva annunciato di essere malato di cancro.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto è morto a 71 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Ha ricevut… - repubblica : Musica: morto a 71 anni il compositore Ryuichi Sakamoto - LaStampa : È morto Ryuichi Sakamoto, eclettico musicista e compositore - quelosempre : RT @Agenzia_Ansa: Il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto è morto a 71 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Ha ricevuto nume… - gazzettamodena : Musica, morto il compositore Ryuichi Sakamoto. Premio Oscar per “L'ultimo imperatore” -

Ryuichi Sakamoto, ilgiapponese aveva 71 anni. Era malato da tempo e in cura per il cancro.Il musicista giapponese Ryuichi Sakamoto èall'età di 71 anni, secondo quanto riportato dal quotidiano Yomiuri.... in memoria del padre,a Tolosa nel 1885. Il lavoro fu eseguito per la prima volta alla ...e rimase l'unica opera di vaste dimensioni e con l'intervento dell'orchestra scritta dal...

E' morto il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto - Musica Agenzia ANSA

(Adnkronos) – E’ morto il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto, deceduto all’età di 71 anni lo scorso 28 marzo, come ha annunciato il suo management. Sakamoto ha vinto l’Oscar nel 1987 per la colon ...Il grande musicista e compositore giapponese vincitore del Premio Oscar nel 1988 per la colonna sonora del film L’ultimo imperatore, Ryuichi Sakamoto, è morto all’età di 71 anni. lo riferiscono le ...