E’ morto il compositore Sakamoto | Oscar per L’ultimo imperatore

(Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ilgiapponese Ryuichi, deceduto all’età di 71 anni lo scorso 28 marzo, come ha annunciato il suo management.ha vinto l’nel 1987 per la colonna sonora originale del film, diretto da Bernardo Bertolucci. A giugno dello scorso anno,aveva annunciato di essere malato di cancro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Si è spento a 71 anni il celebre Ryuichi Sakamoto. A gennaio del 2021 aveva fatto sapere di avere un cancro al colon, dopo quello alla gola che lo aveva colpito nel 2014. Il musicista si è spento il 28 marzo. L'Oscar per 'L'ultimo imperatore' Nativo di Tokyo, il grande e pianista giapponese è considerato uno dei primi sperimentatori tra la musica etnica orientale Dei suoni elettronici. Il pionieristico e musicista giapponese Ryuichi Sakamoto è all'età di 71 anni dopo aver lottato contro il cancro, lo ha annunciato il suo manager in un comunicato diffuso a quasi una settimana dalla ...

Nel 1978, Sakamoto formò gli YMO con Haruomi Hosono e Yukihiro Takahashi Aveva vinto l'Oscar per la colonna sonora de 'Lultimo Imperatore'. Lutto nel mondo della musica e del cinema. Figlio di Kazuki ...02 apr 2023 - Il compositore, Premio Oscar nel 1988, aveva 71 anni: lo riferiscono le agenzie di stampa giapponesi ...