E’ morto il compositore Sakamoto | Oscar per L’ultimo imperatore

(Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ilgiapponese Ryuichi, deceduto all’età di 71 anni lo scorso 28 marzo, come ha annunciato il suo management.ha vinto l’nel 1987 per la colonna sonora originale del film, diretto da Bernardo Bertolucci. A giugno dello scorso anno,aveva annunciato di essere malato di cancro. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto è morto a 71 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Ha ricevut… - repubblica : Musica: morto a 71 anni il compositore Ryuichi Sakamoto - LaStampa : È morto Ryuichi Sakamoto, eclettico musicista e compositore - chrcapuano : RT @Agenzia_Ansa: Il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto è morto a 71 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Ha ricevuto nume… - ChilErminia : RT @repubblica: Musica: morto a 71 anni il compositore Ryuichi Sakamoto -

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il pionieristicoe musicista giapponese Ryuichi Sakamoto èall'età di 71 anni dopo aver lottato contro il cancro, lo ha annunciato il suo manager in un comunicato diffuso a quasi una settimana dalla ...Il musicista egiapponese Ryuichi Sakamoto èall'età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lo ha reso noto la sua agenzia, a distanza di qualche giorno dalla scomparsa, avvenuta ...Ryuichi Sakamoto, ilgiapponese aveva 71 anni. Era malato da tempo e in cura per il cancro.

Musica, morto Ryuichi Sakamoto, compositore e Premio Oscar per 'L'Ultimo imperatore' di Bertolucci TGLA7

(Adnkronos) – E’ morto il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto, deceduto all’età di 71 anni lo scorso 28 marzo, come ha annunciato il suo management. Sakamoto ha vinto l’Oscar nel 1987 per la colon ...Aveva 71 anni. Nel gennaio del 2021 aveva fatto sapere di avere un cancro al colon, dopo quello alla gola che lo aveva colpito nel 2014.