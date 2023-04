E’ morto Christo Jivkov | l’attore recitò ne “La passione di Cristo” di Mel Gibson

Leggi su tpi

(Di domenica 2 aprile 2023)nelle scorse ore all’età di 48 anni a causa di un tumore. Aveva esordito come protagonista del film di Ermanno Olmi “Il mestiere delle armi” ma aveva raggiunto il grande successo interpretando Giovanni nel celeberrimo film di Mel“Ladi”. Chi eraera nato il 18 febbraio 1975 a Sofia, in Bulgaria. Poco dopo essersi diplomato all’Accademia Bulgara di Cinema e Teatro, dove si era specializzato in regia cinematografica con un documentario su Cinecittà e il cinema italiano, venne scritturato per il ruolo del protagonista, il condottiero Giovanni delle Bande Nere, pseudonimo di Ludovico di Giovanni Dè Medici, nel film di Ermanno Olmi del 2001 “Il mestiere delle armi”, che ...