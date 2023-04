Dzeko, arrivano gli elogi da Stanic: «Grande uomo e giocatore» (Di domenica 2 aprile 2023) Edin Dzeko gode di affetto in patria con l’ex giocatore del Parma, Mario Stanic, che lo ha elogiato sul proprio profilo Instagram. L’attaccante dell’Inter domani sarà protagonista di un’intervista con lui elogi ? Dzeko non gode con l’Inter di un ottimo periodo di forma. L’attaccante bosniaco non segna in campionato dal 4 gennaio contro il Napoli e complessivamente dal 18 gennaio contro il Milan in Supercoppa Italiana. Serve sicuramente una reazione dall’ex Roma. Intanto in patria riceve sempre Grande affetto e considerazione. L’ex calciatore Stanic ha anticipato sui social un’intervista con lui in programma domani su Arena Sport alle 20. Su Instagram lo ha annunciato con queste belle parole: «Siamo cresciuti nella stessa città, abbiamo mosso i primi ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023) Edingode di affetto in patria con l’exdel Parma, Mario, che lo haato sul proprio profilo Instagram. L’attaccante dell’Inter domani sarà protagonista di un’intervista con luinon gode con l’Inter di un ottimo periodo di forma. L’attaccante bosniaco non segna in campionato dal 4 gennaio contro il Napoli e complessivamente dal 18 gennaio contro il Milan in Supercoppa Italiana. Serve sicuramente una reazione dall’ex Roma. Intanto in patria riceve sempreaffetto e considerazione. L’ex calciatoreha anticipato sui social un’intervista con lui in programma domani su Arena Sport alle 20. Su Instagram lo ha annunciato con queste belle parole: «Siamo cresciuti nella stessa città, abbiamo mosso i primi ...

