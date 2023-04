Dura litigio tra Tavassi e Nikita VIDEO | “Sei diventata amica di Antonella perché lei era legata al gioco So delle cose che…”

(Di domenica 2 aprile 2023) Nella casa del Gf Vip sono le ultime ore prima della gran finale, ma il rapporto tra EdoardoPelizon è sempre molto incrinato, con i due vipponi che nella notte hanno avuto un duro. Il ragazzo romano ha messo in mezzoFiordelisi, grandedella Pelizonnte il reality: “Ci L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip 7, Giaele sbeffeggiacon la complicità di): sul web tante le critiche Gf Vip 7, chi vincerà? Due favoriti, occhio alle sorprese Gf Vip 7,spoilera quello che succederà ae Davide stasera in puntata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maria__Neri : @Cocco6453356 Hai mai litigato con tua sorella? Tra tua sorella e una che ti è stata sempre sul c... Chi scegli? Ma… - CATERINA040292 : @ValeZac7 loro hanno tantissima compatibilità e complicità in tutto... spero che fuori dopo un litigio o uno scaz… - qu3enofswords : cmnq che palle che ogni volta che devo dire qualcosa ai miei devo prepararmi psicologicamente perché potrebbe diven… -

... una decisioneche l'uomo prenderà dopo aver visto un video, inviatogli dalla sempre più pazza ... In ogni caso, taleavrà una brutta conseguenza... Terra Amara, spoiler: Zuleyha spara a ...La faida con il fratello Noelormai da tantissimi anni e ha portato alla rottura di uno dei ... L'ennesimoè stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ma nulla è per sempre.Sono passati tre anni dal Bugogate di Sanremo 2020, il famosotra Cristian Bugatti, in arte Bugo , e Morgan , al secolo Marco Castoldi. Nonostante i tanti anni alle spalle, la polemica tra i due artisti non si placa e dopo aver osservato il silenzio ...

GF Vip, Edoardo Tavassi ammonito da Signorini: intervento a ... Tvpertutti

Oriana Marzoli e Micol Incorvaia si sono scontrate ieri notte al GF Vip. Ecco il motivo del duro litigio. Il video.Imola, 1 aprile 2023 – La polizia ha notificato l’altro pomeriggio ai gestori della discoteca La Vie en Rose un provvedimento di chiusura della durata di sette giorni ... quando nel locale scoppiò una ...