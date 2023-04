Due milioni di auto fuorilegge girano in Italia: controlla se rischi anche tu (Di domenica 2 aprile 2023) Tante auto non a norma e gli automobilisti tremano. Vediamo chi rischia ed il perchè del nuovo allarme. In Italia circolano numerose auto che presentano livelli sospetti relativamente all’emissione di ossidi di azoto. Il loro numero è stimato attorno ai 2,6 milioni. In particolare circa 1,9 milioni di autoveicoli presentano emissioni estreme. International Council on Clean Transportation ha comunicato che nell’Unione Europea circolano 19 milioni di veicoli con emissioni di ossidi di azoto sospette o illegali. In Italia girano molte vetture fuorilegge – ilovetrading.itQuelli Italiani, come dicevamo, sarebbero circa due milioni. Questo studio è stato ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 2 aprile 2023) Tantenon a norma e glimobilisti tremano. Vediamo chia ed il perchè del nuovo allarme. Incircolano numeroseche presentano livelli sospetti relativamente all’emissione di ossidi di azoto. Il loro numero è stimato attorno ai 2,6. In particolare circa 1,9diveicoli presentano emissioni estreme. International Council on Clean Transportation ha comunicato che nell’Unione Europea circolano 19di veicoli con emissioni di ossidi di azoto sospette o illegali. Inmolte vetture– ilovetrading.itQuellini, come dicevamo, sarebbero circa due. Questo studio è stato ...

