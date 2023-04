“Dormo sulla strada, ho bisogno dei documenti per avere un lavoro”: i racconti dei richiedenti asilo nel limbo di via Cagni a Milano (Di domenica 2 aprile 2023) A. R. e M. non dicono i loro nomi perché non vogliono essere identificati. Non mostrano i loro volti perché hanno paura di essere rimpatriati. Parlano a ilfattoquotidiano.it dalla sede del Naga, associazione non profit che offre assistenza sanitaria e legale a persone straniere. Non hanno un documento, né una casa, né un lavoro. Eppure vivono a Milano, vogliono restarci, e provano a mettersi in regola da mesi. Come loro, sono migliaia le persone che cercano di presentare una richiesta di asilo in Italia. Milano è una delle città in cui le istanze sono più numerose. Lo scorso 21 marzo davanti alla questura di via Cagni erano all’incirca mille ad aspettare nel giardino di fianco agli uffici. La fila era più lunga del solito perché erano in vigore nuove modalità di accesso: entravano 240 persone ogni 15 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) A. R. e M. non dicono i loro nomi perché non vogliono essere identificati. Non mostrano i loro volti perché hanno paura di essere rimpatriati. Parlano a ilfattoquotidiano.it dalla sede del Naga, associazione non profit che offre assistenza sanitaria e legale a persone straniere. Non hanno un documento, né una casa, né un. Eppure vivono a, vogliono restarci, e provano a mettersi in regola da mesi. Come loro, sono migliaia le persone che cercano di presentare una richiesta diin Italia.è una delle città in cui le istanze sono più numerose. Lo scorso 21 marzo davanti alla questura di viaerano all’incirca mille ad aspettare nel giardino di fianco agli uffici. La fila era più lunga del solito perché erano in vigore nuove modalità di accesso: entravano 240 persone ogni 15 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : “Dormo sulla strada, ho bisogno dei documenti per avere un lavoro”: i racconti dei richiedenti asilo nel limbo di v… - nevrotica9 : RT @camuso_angela: STEFANO PUZZER IN SENATO ? 'ORA LO STATO SI PRENDA CARICO DELLE PERSONE CHE HA TRADITO: così l’ex portuale alla presenta… - Francesco_Dipo : RT @camuso_angela: “La Commissione d’inchiesta Covid dovrà’ capire perché chi ha commesso errori continui a rivendicarli come scelta giusta… - MariMario1 : RT @camuso_angela: STEFANO PUZZER IN SENATO ? 'ORA LO STATO SI PRENDA CARICO DELLE PERSONE CHE HA TRADITO: così l’ex portuale alla presenta… - camuso_angela : STEFANO PUZZER IN SENATO ? 'ORA LO STATO SI PRENDA CARICO DELLE PERSONE CHE HA TRADITO: così l’ex portuale alla pre… -

#BARVxL - Visto dagli occhi di quel bambino... I o dormo nella camera dei miei, con papà, il mio eroe . Anche lui ha giocato a calcio, nella ... Ci ospita la sorella di mio papà, mia zia, che ha una casa sulla spiaggia. Probabilmente i miei vogliono ... √ Franco Califano era politicamente scorrettissimo ... il cui titolo sarebbe diventato, dopo la scomparsa, l'emblematico epitaffio inciso sulla lapide ... zac, me zompi addosso / e a vorte pe' sarvamme, dormo ar cesso". . Un precursore di certe tematiche ... Lanna: 'Per la Sampdoria non dormo più. Ferrero No comment. In chiusura una battuta su Stankovic e sulla Roma: 'E' chiaro che le partite in casa sono fondamentali , soprattutto perchè affronteremo scontri diretti. Però noi andiamo a Roma e la partita ... I onella camera dei miei, con papà, il mio eroe . Anche lui ha giocato a calcio, nella ... Ci ospita la sorella di mio papà, mia zia, che ha una casaspiaggia. Probabilmente i miei vogliono ...... il cui titolo sarebbe diventato, dopo la scomparsa, l'emblematico epitaffio incisolapide ... zac, me zompi addosso / e a vorte pe' sarvamme,ar cesso". . Un precursore di certe tematiche ...In chiusura una battuta su Stankovic eRoma: 'E' chiaro che le partite in casa sono fondamentali , soprattutto perchè affronteremo scontri diretti. Però noi andiamo a Roma e la partita ... “Dormo sulla strada, ho bisogno dei documenti per avere un lavoro”: i racconti dei richiedenti… Il Fatto Quotidiano