Donatore seriale di sperma denunciato: ha oltre 550 figli (Di domenica 2 aprile 2023) Donatore seriale di sperma olandese finisce nei guai. L’uomo negli anni ha consegnato il suo seme ad almeno 13 cliniche Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 2 aprile 2023)diolandese finisce nei guai. L’uomo negli anni ha consegnato il suo seme ad almeno 13 cliniche Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chisena66 : RT @capitano_ri: Ecco cosa può succedere nel mondo-progressista, immaginato dai pervertiti di sinistra in giacca e cravatta. Un donatore d… - CaterinaBlange3 : RT @capitano_ri: Ecco cosa può succedere nel mondo-progressista, immaginato dai pervertiti di sinistra in giacca e cravatta. Un donatore d… - marcuspascal1 : RT @capitano_ri: Ecco cosa può succedere nel mondo-progressista, immaginato dai pervertiti di sinistra in giacca e cravatta. Un donatore d… - Godsent072011 : RT @capitano_ri: Ecco cosa può succedere nel mondo-progressista, immaginato dai pervertiti di sinistra in giacca e cravatta. Un donatore d… - paolaokaasan : RT @capitano_ri: Ecco cosa può succedere nel mondo-progressista, immaginato dai pervertiti di sinistra in giacca e cravatta. Un donatore d… -