“Domenica In” | Jerry Calà e la paura per suo figlio | la chiamata segreta a Mara

(Di domenica 2 aprile 2023)ha rischiato la vita mentre era impegnato per le riprese del suo ultimo film a Napoli. Il malore subito di notte, mentre era nella sua camera d’albergo, si è rivelato essere un infarto. A salvarlo è stato il rapido intervento del 118 che, capita la situazione delicata, ha subito allertato la Clinica Mediterranea, per fortuna a 800 metri di distanza, dove il cantante, attore, regista e cabarettista è stato operato d’urgenza. Ora sta meglio ma ci sono un po’ di retroscena da raccontare e ha deciso di farlo nello studio diIn, ospite della sua ex moglie e migliore amicaVenier. La presentatrice ha anche accolto ilJohnny, che sta seguendo le orme paterne nel mondo dello spettacolo. La confessione disul ...

«Eh…già», con questa frase citata da una famosa canzone di Vasco, Jerry Calà arriva in studio da Mara Venier dopo l'infarto. L'emozione è tanta ...Jerry Calà, ospite a Domenica In nel salotto di Mara Venier, racconta la sua esperienza di pochi giorni fa, quando è finito in ospedale dopo un infarto a ...