Domenica In, Jerry Calà da Mara Venier dopo l’infarto. Poi arrivano gli amici De Sica, Boldi e Greggio (Di domenica 2 aprile 2023) dopo aver superato l’infarto che lo ha colto a Napoli, Jerry Calà ha potuto riabbracciare la sua grande amica (ed ex moglie) Mara Venier. L’attore è infatti stato ospite della puntata di oggi, 2 aprile 2023, di Domenica In. “Da dove comincio ora? Non è stato un grande anno ed è successa questa cosa qua che non mi aspettavo, perché sono sempre stato attento al cuore”, ha raccontato a Rai 1 tra sorriso e tensione. “l’infarto è stato inaspettato. Ho sentito un peso fortissimo allo stomaco, ho pensato fosse un’indigestione perché avevo mangiato in fretta dopo una giornata di lavoro al freddo, poi ho capito che c’era qualcosa di più”. Fondamentale il soccorso immediato. “Grazie al tempestivo intervento del 118 e alla collaborazione ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023)aver superatoche lo ha colto a Napoli,ha potuto riabbracciare la sua grande amica (ed ex moglie). L’attore è infatti stato ospite della puntata di oggi, 2 aprile 2023, diIn. “Da dove comincio ora? Non è stato un grande anno ed è successa questa cosa qua che non mi aspettavo, perché sono sempre stato attento al cuore”, ha raccontato a Rai 1 tra sorriso e tensione. “è stato inaspettato. Ho sentito un peso fortissimo allo stomaco, ho pensato fosse un’indigestione perché avevo mangiato in frettauna giornata di lavoro al freddo, poi ho capito che c’era qualcosa di più”. Fondamentale il soccorso immediato. “Grazie al tempestivo intervento del 118 e alla collaborazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeleVisionaro : DeSica: 'questa non è Domenica in questo è un ospizio'?? La rimpatriata per Jerry Calà a #DomenicaIn - CarmenGerardo87 : RT @_disagiulia_: Gli addominali per questo momento Mara che ferma l'orchestra e Jerry che vuole cantare e Massimo Boldi che si è perso l'a… - saltnbvrn : RT @_disagiulia_: Gli addominali per questo momento Mara che ferma l'orchestra e Jerry che vuole cantare e Massimo Boldi che si è perso l'a… - _disagiulia_ : Gli addominali per questo momento Mara che ferma l'orchestra e Jerry che vuole cantare e Massimo Boldi che si è per… - marcopirla : A Domenica In ci sono Massimo Boldi, Cristian De Sica, Jerry Calà ed Ezio Greggio che stanno per cantare Maracaibo. I miei nonni -