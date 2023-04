Domenica In, caos in studio. Boldi perde l’apparecchio acustico: “È successo un casino…”. E De Sica: “Pensavo che t’eri ca**to addosso” (Di domenica 2 aprile 2023) Nel salotto di Domenica In ogni settimana sembra succederne una. Tante le gag e le interviste che finiscono in rete e in particolare, Domenica 2 aprile, un episodio avvenuto nello studio di Mara Venier è diventato subito virale sui social. Si tratta del momento degli “Yuppies”. Jerry Calà, appena reduce da un malore, Christian De Sica, Massimo Boldi ed Ezio Greggio, protagonisti del film del 1986 Yuppies – Giovani di successo, sono ospiti in studio. Calà prova in tutti i modi a cantare “Maracaibo”, ma Mara Venier non glielo permette. In quel momento interviene Boldi: “Suon io…”, dice, mentre cerca qualcosa nelle tasche. Poi continua: “Mara, è successo un casino…”. Gli ospiti lo guardano e anche la conduttrice cerca di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Nel salotto diIn ogni settimana sembra succederne una. Tante le gag e le interviste che finiscono in rete e in particolare,2 aprile, un episodio avvenuto nellodi Mara Venier è diventato subito virale sui social. Si tratta del momento degli “Yuppies”. Jerry Calà, appena reduce da un malore, Christian De, Massimoed Ezio Greggio, protagonisti del film del 1986 Yuppies – Giovani di, sono ospiti in. Calà prova in tutti i modi a cantare “Maracaibo”, ma Mara Venier non glielo permette. In quel momento interviene: “Suon io…”, dice, mentre cerca qualcosa nelle tasche. Poi continua: “Mara, èun”. Gli ospiti lo guardano e anche la conduttrice cerca di ...

