Domenica delle Palme | processione in papamobile per Francesco

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 2 aprile 2023) Città del Vaticano – Papanon rinuncia a presiedere il rito che apre la Settimana Santa e, per ladella, opta per la. Visibilmente affaticato e con la voce rauca, arriva in piazza San Pietro a bordo dellaquando cardinali e giovani hanno già preso posto attorno all’obelisco, addobbato con piante d’ulivo e fiori. Benedice lee i rami che la folla (circa 30mila persone) tiene in mano. Poi risale ine, con in mano un ramo di palma dorato, chiude la. Arrivato al sagrato, veste il piviale per la celebrazione eucaristica., lo ricordiamo, uscito ieri dal Policlinico Gemelli dopo tre giorni di ricovero per ...