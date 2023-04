Domenica delle Palme | Papa Francesco indossa i paramenti

(Di domenica 2 aprile 2023) Come promesso, ecco checelebra la messa della, il tutto a pochi giorni dal ricovero al policlinico Gemelli che sembrava averlo costretto al forfait in tutti gli avvenimenti della settimana Pasqua. E invece no: eccoche dopo essere arrivato in carrozzellaper celebrare il rituale. Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Gesù entra a Gerusalemme, acclamato come un Re. Buona Domenica delle Palme e buon inizio di Settimana Santa a tutti… - santegidionews : Domenica delle #Palme. Un messaggio e un augurio di pace da Sant’Egidio - RobertaFerrar15 : In occasione della Domenica delle Palme la mia mamma mi portava sempre un ramoscello d’ulivo che conservavo fino al… - Mauro93530587 : RT @Alberto28075665: Buona domenica delle palme ?? - desti_paradiso : La nostra Domenica delle Palme hipster -

Prendendo nuovamente la parola in Piazza San Pietro, al termine della Messa nellaPalme, Francesco è tornato a chiedere pace per L'Ucraina e ha esortato a pregare anche per l'...'Un firma di grande giornalismo e un maestro per molte persone'. Da oggi,2 aprile , la Sala Stampa della Pro Patria porta un nuovo nome, quello di Adamo Cocco. Un ...Speroni in occasione...I parmureli di Sanremo sono stati consegnati a Papa Francesco e ai cardinali per laPalme. Pochi giorni fa Mons. Antonio Suetta, il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia San Remo aveva benedetto le palme artigianali confezionate dalla ditta 'Errico' di Poggio e ...

Papa Francesco a San Pietro per la Domenica delle Palme: “Anch’io ho bisogno che Gesù mi accarezzi”. Il Pontefice ha dedicato le sue parole alle persone abbandonate.Padovanews è un periodico iscritto nel Registro della stampa del Tribunale di Padova (numero iscrizione 2072 del 07/03/2007) Editore: Associazone di promozione sociale "Mescool - network creativo indi ...