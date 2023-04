Domenica delle palme | Papa Francesco in piazza San Pietro | “Anche io ho bisogno delle carezze di Gesù”

(Di domenica 2 aprile 2023)inSanDopo il ricovero al Gemelli per una bronchite infettiva,questa mattina, 2 aprile 2023, è tornato inSanper celebrare la. Il Pontefice è arrivato in unagremita di fedeli a bordo dellamobile, attraversando l’area tra due ali di folla. L’auto scoperta si è fermata poi ai piedi dell’Obelisco, ilè sceso e ha dato avvio alla solenne celebrazione, benedicendo le. Ricordando il clochard tedesco morto qualche giorno fa sotto il ...

Papa celebra messaPalme Papa Francesco è arrivato in Piazza San Pietro per presiedere la Celebrazione della messa dellaPalme. Dimesso ieri dal Policlinico Gemelli dopo tre giorni di ...

Dopo il ricovero al Gemelli per una bronchite infettiva, Papa Francesco questa mattina, 2 aprile 2023, è tornato in Piazza San Pietro per celebrare la domenica delle Palme. Il Pontefice è arrivato in ...