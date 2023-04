Domenica delle Palme | Papa Francesco ai fedeli | “Grazie per le vostre preghiere” L’applauso della folla

(Di domenica 2 aprile 2023) “Vi ringrazio per la vostra partecipazione e anche per le, che nei giorni scorsi avete intensificato.davvero”. Lo ha dettoall’Angelus in Piazza San Pietro al terminecelebrazionemessa, che ha presieduto appena un giorno dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Ad ascoltarlo unadi 60mila, che lo ha salutato con un lungo applauso., al termine dell’Angelus, ha fatto un lungo giro di Piazza San Pietro in-mobile per salutare i presenti. L’auto bianca ha percorso anche un tratto di via...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFerrar15 : In occasione della Domenica delle Palme la mia mamma mi portava sempre un ramoscello d’ulivo che conservavo fino al… - matteosalvinimi : Domenica mattina a Verona al #Vinitaly, la più grande fiera del vino al mondo. Dopo anni difficili, riempie di gioi… - Antonio_Tajani : Gesù entra a Gerusalemme, acclamato come un Re. Buona Domenica delle Palme e buon inizio di Settimana Santa a tutti… - POETAMASSIMO : RT @Dida_ti: @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @dianadep1 @DavLucia @agustin_gut @RitangelaPrivi1 @ValerioLivia @cecchi_giovanna… - Rosalba87806187 : RT @DLocascio68: Buon pomeriggio ragazzeeeeee e Buona Domenica delle Palme a tutte voi ??????? #CanYamanForChildren #CanYaman -

AGI/Vista - "Vi ringrazio per le vostre preghiere, che nei giorni scorsi avete intensificato", le parole di Papa Francesco al termine della messa per laPalme.AGI/Vista - Il momento dell'Eucarestia durante la messa celebrata a piazza San Pietro in occasione dellaPalme.... dal momento che l'ultimo giorno di aprile cade die che il primo giorno di maggio ... Di seguito un elenco riepilogativoscadenze fiscali di aprile: 11 aprile 2023 - contributi Inps colf ...

AGI/Vista - Il momento dell'Eucarestia durante la messa celebrata a piazza San Pietro in occasione della Domenica delle Palme. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ..."Vi ringrazio per le vostre preghiere, che nei giorni scorsi avete intensificato", le parole di Papa Francesco al termine della messa per la ...