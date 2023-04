Domenica delle Palme: il Papa a San Pietro celebra la messa. 'Anch'io ho bisogno che Gesù mi accarezzi' (Di domenica 2 aprile 2023) "Anche io ho bisogno che Gesù mi carezzi, si avvicini a me, e per questo vado a trovarlo negli abbandonati, nei soli" . Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa delle Palme . Il Papa ha aperto la ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 2 aprile 2023) "e io hochemi carezzi, si avvicini a me, e per questo vado a trovarlo negli abbandonati, nei soli" . Lo ha detto ilnell'omelia della. Ilha aperto la ...

