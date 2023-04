Domenica della Palme di paura a Cerenova: incendio nella Chiesa di San Francesco (Di domenica 2 aprile 2023) Cerveteri – Una Domenica delle Palme all’insegna della paura a Marina di Cerveteri. Un incendio ha infatti colpito la sacrestia a ridosso della Chiesa di San Francesco D’Assisi di Cerenova, avvolgendola nel fumo, in via Benedetto Marini. Sul posto giuntie due squadre dei Vigili del Fuoco, la 25/A e la 26/A. Con l’ausilio di un’autobotte, con l’ausilio di una Autobotte, del carro autoprotettori e del funzionario di servizio. Pur non avendo provocato grossi danni, il fumo ha impedito la celebrazione della Messa all’interno della Chiesa, che si è tuttavia svolta all’esterno. Non ci sono stati feriti. Sul posto anche le forze dell’ordine. Leggi su ilfaroonline (Di domenica 2 aprile 2023) Cerveteri – Unadelleall’insegnaa Marina di Cerveteri. Unha infatti colpito la sacrestia a ridossodi SanD’Assisi di, avvolgendola nel fumo, in via Benedetto Marini. Sul posto giuntie due squadre dei Vigili del Fuoco, la 25/A e la 26/A. Con l’ausilio di un’autobotte, con l’ausilio di una Autobotte, del carro autoprotettori e del funzionario di servizio. Pur non avendo provocato grossi danni, il fumo ha impedito la celebrazioneMessa all’interno, che si è tuttavia svolta all’esterno. Non ci sono stati feriti. Sul posto anche le forze dell’ordine.

