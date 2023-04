Docente licenziato senza preavviso, i giudici: “Anche comportamenti extralavorativi ledono rapporto di fiducia con l’istituzione” (Di domenica 2 aprile 2023) L’omessa comunicazione di aver riportato una condanna per truffa, per aver falsamente indicato il possesso del titolo per il sostegno, lede il rapporto di fiducia in ragione della gravità del comportamento tenuto dal Docente e valorizzando Anche il collegamento che, per le peculiarità proprie del sistema di reclutamento in ambito scolastico, si instaura fra i rapporti a termine che si susseguono fra le parti. Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sentenza n. 8944 del 29 marzo 2023), precisando che per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, avendo i contratti stipulati in passato incidenza sull'assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante per la formazione delle graduatorie. L'articolo ... Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 aprile 2023) L’omessa comunicazione di aver riportato una condanna per truffa, per aver falsamente indicato il possesso del titolo per il sostegno, lede ildiin ragione della gravità del comportamento tenuto dale valorizzandoil collegamento che, per le peculiarità proprie del sistema di reclutamento in ambito scolastico, si instaura fra i rapporti a termine che si susseguono fra le parti. Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sentenza n. 8944 del 29 marzo 2023), precisando che per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, avendo i contratti stipulati in passato incidenza sull'assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante per la formazione delle graduatorie. L'articolo ...

