Djokovic torna numero 1, ma il duello con Alcaraz deve ancora iniziare (Di domenica 2 aprile 2023) La vittoria di Jannik Sinner in semifinale a Miami su Carlos Alcaraz, campione in carica in Florida, consentirà a Novak Djokovic di tornare numero 1 del mondo nel ranking ATP. Il murciano si era ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) La vittoria di Jannik Sinner in semifinale a Miami su Carlos, campione in carica in Florida, consentirà a Novakdire1 del mondo nel ranking ATP. Il murciano si era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chris4poz : @AuroraLittleSun Intanto torna numero uno senza giocare… C’è una giustizia che va oltre #Novak #djokovic?? - TODINIR : RT @FabrizioFERRARl: #Sinner torna in finale al #MiamiOpen, spodestando il numero uno della classifica #ATP #Alcaraz. Il successo dell'#az… - BarbySavino : RT @FabrizioFERRARl: #Sinner torna in finale al #MiamiOpen, spodestando il numero uno della classifica #ATP #Alcaraz. Il successo dell'#az… - ForzAzzurri1926 : RT @FabrizioFERRARl: #Sinner torna in finale al #MiamiOpen, spodestando il numero uno della classifica #ATP #Alcaraz. Il successo dell'#az… - BubaBubmar : RT @FabrizioFERRARl: #Sinner torna in finale al #MiamiOpen, spodestando il numero uno della classifica #ATP #Alcaraz. Il successo dell'#az… -