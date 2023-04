Diretta Napoli - Milan 0 - 4 | trionfo clamoroso dei rossoneri

(Di domenica 2 aprile 2023) Ilstrappa un4 - 0 al Maradona contro ilcapolista. A decidere la partita sono i gol di Brahim Diaz, Saelemaekers e la doppietta di Leao . Pioli si porta così al terzo posto in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Tra i promotori del ricorso per assegnare lo scudetto 2018-2019 al #Napoli, c'è un avvocato che a dicembre 2022 in… - sscnapoli : ??? #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Rapuano di Rimini. - milansette : Napoli Milan DIRETTA VIDEO: seguila con la LIVE reaction - zazoomblog : Napoli-Milan 0-3 doppietta di Leao: segui la Serie A in Diretta LIVE - #Napoli-Milan #doppietta #Leao: #segui… - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Milan 0-4: live report e dettagli -

Il Milan strappa un clamoroso 4 - 0 al Maradona contro ilcapolista. A decidere la partita sono i gol di Brahim Diaz, Saelemaekers e la doppietta di Leao . Pioli si porta così al terzo posto in classifica , a +1 su Inter e Roma. Per la squadra di ...Analizzando il bilancio più recente delle sfide a, le ultime cinque sfide sono all'insegna dell'equilibrio, con due vittorie a testa e un pareggio. Calciomercato.it seguirà la sfida del '...Domani, lunedì 3 aprile, in programma Empoli - Lecce alle 18.30 e Sassuolo - Torino alle 20.45 (insu Sky). Il tabellino di- Milan 0 - 4. LIVE 17' e 59' Leao, 25' Diaz, 67' ...

Diretta Napoli - Milan (0-4) Serie A 2022 la Repubblica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.48 La nostra Diretta LIVE finisce qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 22.46 Il dato eclatante è quello re ...Il Napoli cede clamorosamente al Maradona, col Milan che si impone 4-0. A breve le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa.