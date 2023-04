DIRETTA MotoGP, GP Argentina 2023 LIVE: Bezzecchi e Marini in testa nel warm-up sul bagnato, alle 19.00 la gara (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA gara DI MOTO3 Dalle 16.00 LA DIRETTA LIVE DELLA gara DI MOTO2 Dalle 17.15 15.00 Appuntamento alle 19.00 per la gara, a più tardi amici di OA Sport! 14.59 Questa la classifica del warm-up: 1 72 M. Bezzecchi 1:45.354 2 10 L. Marini +0.409 3 43 J. MILLER +0.521 4 49 F. DI GIANNANTONIO +0.812 5 21 F. MORBIDELLI +0.865 6 30 T. NAKAGAMI +1.251 7 1 F. BAGNAIA +1.265 8 37 A. FERNANDEZ +1.296 9 20 F. QUARTARARO +1.369 10 25 R. FERNANDEZ +1.373 14.59 Soffre invece l’Aprilia sul ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI MOTO3 D16.00 LADELLADI MOTO2 D17.15 15.00 Appuntamento19.00 per la, a più tardi amici di OA Sport! 14.59 Questa la classifica del-up: 1 72 M.1:45.354 2 10 L.+0.409 3 43 J. MILLER +0.521 4 49 F. DI GIANNANTONIO +0.812 5 21 F. MORBIDELLI +0.865 6 30 T. NAKAGAMI +1.251 7 1 F. BAGNAIA +1.265 8 37 A. FERNANDEZ +1.296 9 20 F. QUARTARARO +1.369 10 25 R. FERNANDEZ +1.373 14.59 Soffre invece l’Aprilia sul ...

