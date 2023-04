DIRETTA MotoGP, GP Argentina 2023 LIVE: bene Morbidelli sul bagnato, in forma anche le Mooney VR46 (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16.00 LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO2 DALLE 17.15 14.53 Bezzecchi al comando con 1:46.568: questa Mooney VR46 continua ad andare forte. 14.51 Nakagami in testa con 1:47.285, subito dietro c’è Franco Morbidelli. 14.50 Morbidelli fa 1.48.687, evidentemente questa Yamaha sul bagnato va forte. 14.48 Pioggia che è tornata a cadere e dovrebbe continuare per tutta la giornata, comprese le gare. 14.47 Asfalto bagnato soprattutto in qualche punto, entrano le Mooney VR46. 14.45 BANDIERA VERDE! TUTTI IN PISTA! 14.43 Morbidelli partirà dalla quarta posizione e ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16.00 LADELLA GARA DI MOTO2 DALLE 17.15 14.53 Bezzecchi al comando con 1:46.568: questacontinua ad andare forte. 14.51 Nakagami in testa con 1:47.285, subito dietro c’è Franco. 14.50fa 1.48.687, evidentemente questa Yamaha sulva forte. 14.48 Pioggia che è tornata a cadere e dovrebbe continuare per tutta la giornata, comprese le gare. 14.47 Asfaltosoprattutto in qualche punto, entrano le. 14.45 BANDIERA VERDE! TUTTI IN PISTA! 14.43partirà dalla quarta posizione e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?? ???????????? ?????????????? ??'??' ?? ?????????????? ?? ?????????? ???????????? ?????????????? ?? ?????????? I risultati ? - digitalsat_it : La #SuperDomenica in diretta su #SkySport - Dalla #F1 alla #MotoGP fino alla finale di #Sinner… - gponedotcom : Dopo una Sprint Race che ha visto trionfare Binder e la KTM, oggi il Gran Premio con Alex Marquez in pole e le Apri… - StadioSport : Calendario MotoGP 2023: Date e Orari Gran Premi in Diretta TV su Sky e TV8: Il Mondiale di MotoGP 2023 prende il vi… -