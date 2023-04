DIRETTA MotoGP | GP Argentina 2023 LIVE | Bagnaia sbaglia e fuori dai punti | vittoria di Bezzecchi sul bagnato!

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16.00 LADELLA GARA DI MOTO2 DALLE 17.15 19.51 Primain carriera inpera precedere Zarco, Alex Marquez, Morbidelli, Martin, Miller, Quartararo, Marini, Rins e Di Giannantonio nella top-10. 16°. 19.50 Con questo risultatosi è portato in vetta al campioanto con 50, mentreè a -9 con questo errore. Davvero bravo il romagnolo. 19.48 Di seguito l’ordine d’arrivo dei primi dieci: POS # RIDER GAP 1 72 M.44:28.518 2 5 J. ZARCO +4.085 3 73 A. ...

Uno straordinario Marco Bezzecchi trionfa sul bagnato in Argentina, prendendosi la prima vittoria in carriera in MotoGP e la leadership del Mondiale: il pilota Mooney VR46 ha preceduto sul traguardo di Termas le altre Ducati di Zarco (Pramac) e Alex Marquez (Gresini). A 8 giri dalla fine scivolata per Bagnaia.

Roma, 2 aprile 2023 – MotoGp, Gran premio di Argentina, la gara in diretta. Ieri Brad Binder ha vinto la sprint. Il sudafricano, in sella a una Ktm, ha preceduto le Ducati del team VR46 di Marco Bezzecchi.