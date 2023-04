Diodato: chi è, età, carriera, canzoni, moglie, figlia, vita privata, foto, Instagram e nuovo singolo (Di domenica 2 aprile 2023) Tutto pronto per una nuovissima puntata di Domenica In in compagnia di “Zia Mara” su Canale 5. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche il celebre cantante Diodato, vincitore dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé, della sua vita e della sua carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di luI! Chi è il cantante Diodato: età, carriera, canzoni Diodato, all’anagrafe Antonio Diodato, è nato ad Aosta il 30 agosto del 1981 e ha quasi 42 anni. È di origine pugliese, di Taranto, ma romano di adozione. I suoi primi lavori sono stati realizzati a Stoccolma con i Dj svedesi Sebastian Ingrosso e Steve Angello. Tornato in Italia, Diodato si è laureato al DAMS ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023) Tutto pronto per una nuovissima puntata di Domenica In in compagnia di “Zia Mara” su Canale 5. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche il celebre cantante, vincitore dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé, della suae della sua. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di luI! Chi è il cantante: età,, all’anagrafe Antonio, è nato ad Aosta il 30 agosto del 1981 e ha quasi 42 anni. È di origine pugliese, di Taranto, ma romano di adozione. I suoi primi lavori sono stati realizzati a Stoccolma con i Dj svedesi Sebastian Ingrosso e Steve Angello. Tornato in Italia,si è laureato al DAMS ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Diodato, chi è la fidanzata: età, vita privata, figli, Instagram - lumpofwool : nominare diodato elodie e marco mengoni e decidere chi far vincere inimmaginabile vi dico - MauSwords : RT @chicca3007: Per chi si stupisce che Loretta Goggi ha cantato Diodato, voglio dire che in teatro nei suoi one woman show ha cantato anch… - chicca3007 : Per chi si stupisce che Loretta Goggi ha cantato Diodato, voglio dire che in teatro nei suoi one woman show ha cant… -