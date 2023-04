"Difenderemo la scuola da qualsiasi ingerenza": la preside che sfida fratelli d'Italia per tutelare gli alunni trans (Di domenica 2 aprile 2023) Intervista a Maria Rosaria Cesari, dirigente scolastica del liceo Marco Polo di Venezia, dopo la diffida ricevuta da fratelli d'Italia: "La carriera alias è un accordo di riservatezza tra la famiglia, la scuola e lo studente o la studentessa. Non toglie diritti a nessuno, semmai... Leggi su repubblica (Di domenica 2 aprile 2023) Intervista a Maria Rosaria Cesari, dirigente scolastica del liceo Marco Polo di Venezia, dopo la diffida ricevuta dad': "La carriera alias è un accordo di riservatezza tra la famiglia, lae lo studente o la studentessa. Non toglie diritti a nessuno, semmai...

