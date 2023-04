Diciassettenne  precipita da tetto capannone e muore

Leggi su agi

(Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Questa sera i carabinieri a Casalnuovo, nel Napoletano, sono intervenuti in via Giovanni Falcone all'interno di uno stabilimento industriale in disuso. All'interno del, il cadavere di un ragazzo di 17 anni. Secondo una prima ricostruzione, il minore era in compagnia di due amico quando si è arrampicato sule un pannello di plastica ha ceduto per il suo peso. Il minore sarebbeto e morto sul colpo per l'impatto. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.