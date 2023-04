Di Lorenzo: “Non ha funzionato quasi nulla. Brutta sconfitta che non cambia il nostro cammino” (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Giovanni Di Lorenzo è l’unico calciatore del Napoli che parla dopo lo 0-4 contro il Milan. Il capitano ci mette la faccia: “Non è stata la nostra miglior partita. Non ha funzionato quasi nulla. Per noi è un Brutta sconfitta che però non cambia nulla nel nostro campionato”. Sull’influenza che la pausa nazionali ha avuto sulla sconfitta di stasera ha detto: “Non per trovare alibi, ma molti ragazzi sono tornati veramente all’ultimo e quindi non abbiamo potuto allenarci insieme e al meglio”. Di Lorenzo ha poi continuato commentando la prossima partita di Champions contro il Milan: “La partita Champions non è lontana. Per noi può essere utile la partita di Lecce e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Giovanni Diè l’unico calciatore del Napoli che parla dopo lo 0-4 contro il Milan. Il capitano ci mette la faccia: “Non è stata la nostra miglior partita. Non ha. Per noi è unche però nonnelcampionato”. Sull’influenza che la pausa nazionali ha avuto sulladi stasera ha detto: “Non per trovare alibi, ma molti ragazzi sono tornati veramente all’ultimo e quindi non abbiamo potuto allenarci insieme e al meglio”. Diha poi continuato commentando la prossima partita di Champions contro il Milan: “La partita Champions non è lontana. Per noi può essere utile la partita di Lecce e ...

