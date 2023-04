“Devo pensare a lui ora”. Aurora Ramazzotti, decisione choc dopo la nascita del figlio (Di domenica 2 aprile 2023) Aurora Ramazzotti, il messaggio ai fan dopo il parto. Il piccolo Cesare è finalmente arrivato: mamma e papà hanno dato l’annuncio della nascita rendendo pubblica la foto della manina del bebè. Una gioia infinita anche per i fan, che adesso fremono dalla voglia di scoprire tutti i dettagli del parto, avvenuto presso la rinomata clinica Svizzera. Il primo messaggio di Aurora Ramazzotti dopo il parto. Fan che hanno seguito la figlia di Michelle e di Eros per i lunghi nove mesi di gravidanza, gioendo e sorridendo insieme alla neo-mamma. Aurora Ramazzotti non ha mai smesso di aggiornare i suoi affezionatissimi follower, ma adesso che il piccolo Cesare è venuto al mondo, non può che concedersi una piccola pausa. Leggi anche: “Ma sei ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 aprile 2023), il messaggio ai fanil parto. Il piccolo Cesare è finalmente arrivato: mamma e papà hanno dato l’annuncio dellarendendo pubblica la foto della manina del bebè. Una gioia infinita anche per i fan, che adesso fremono dalla voglia di scoprire tutti i dettagli del parto, avvenuto presso la rinomata clinica Svizzera. Il primo messaggio diil parto. Fan che hanno seguito la figlia di Michelle e di Eros per i lunghi nove mesi di gravidanza, gioendo e sorridendo insieme alla neo-mamma.non ha mai smesso di aggiornare i suoi affezionatissimi follower, ma adesso che il piccolo Cesare è venuto al mondo, non può che concedersi una piccola pausa. Leggi anche: “Ma sei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GramsciAG : RT @JediPerLItalia: Io fossi un loro associato sarei abbastanza incazzato, ma a questo punto, visto l'assenza di voci contrarie, devo pensa… - bagghiola : devo pensare a che outfit indossare oggi non ho idee - dadoda621 : @LRDPS Non lo so ci devo ancora pensare ???????????????????? - JediPerLItalia : Io fossi un loro associato sarei abbastanza incazzato, ma a questo punto, visto l'assenza di voci contrarie, devo p… - andrew_192708 : @Gimmi52296693 strumentalizzare i fatti è sempre stata cosa sinistroide... cosa devo pensare adesso? -