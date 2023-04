Derubano un’anziana e lei non esce più di casa | la scippatrice si scusa e la donna torna a vivere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 aprile 2023) Aveva appena ritirato la pensione all’ufficio postale quando è stata derubata da una coppia di ragazzi a bordo di un motorino. Al centro della vicenda unaanziana, una maestra in pensione, vedova, i cui due figli vivono a Roma e a Milano. Dopo le scippo l’anziana è caduta a terra riportando delle lievi ferite ma le conseguenze maggiori non sono quelle fisiche. Infatti, a seguito dei fatti lasi è progressivamente isolata, non riuscendo più ad uscire diper la paura. Venuta a conoscenza della situazione in cui è precipitata la, la ragazza – che nel frattempo ha seguito un percorso di ‘messa alla prova’ – ha chiesto di incontrarla. La richiesta non è andata a buon fine e così le ha scritto una lettera. A riportare la notizia è il Messaggero. Ragazza di Aprilia in Ospedale dopo lo scippo: arrestato ...