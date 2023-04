De Napoli: "Contro il Milan Kvara può essere decisivo, ricordo la passione del tifo ai tempi di Diego.." (Di domenica 2 aprile 2023) Fernando De Napoli, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a "Il Corriere del Mezzogiorno", queste le sue parole: Gli azzurri hanno già dimostrato di poter sopperire alle assenze dei big? "Sì è vero, ma in questo momento cruciale del campionato non ci voleva questa assenza. Anche se in squadra ci sono Simeone e Raspadori che possono far valere la loro voglia di emergere". Chi può essere decisivo? "Mi auguro tutto il Napoli: se devo fare un nome faccio quello di Kvaratskhelia. Mi ha impressionato e può ancora migliorare tantissimo. Da centrocampista apprezzo anche Lobotka: super attento, recupera e smista palloni per i compagni. Non è scontato il lavoro che offre al centrocampo. L'entusiasmo che sta vivendo la città è contagioso. Io ne so qualcosa, ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 2 aprile 2023) Fernando De, ex calciatore del, ha rilasciato un'intervista a "Il Corriere del Mezzogiorno", queste le sue parole: Gli azzurri hanno già dimostrato di poter sopperire alle assenze dei big? "Sì è vero, ma in questo momento cruciale del campionato non ci voleva questa assenza. Anche se in squadra ci sono Simeone e Raspadori che possono far valere la loro voglia di emergere". Chi può? "Mi auguro tutto il: se devo fare un nome faccio quello ditskhelia. Mi ha impressionato e può ancora migliorare tantissimo. Da centrocampista apprezzo anche Lobotka: super attento, recupera e smista palloni per i compagni. Non è scontato il lavoro che offre al centrocampo. L'entusiasmo che sta vivendo la città è contagioso. Io ne so qualcosa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Contro il nuovo Codice degli appalti ,ma anche contro la direzione del governo ieri Cgil e Uil hanno portato in pia… - enpaonlus : Maltratta il suo cane e mette i video sui social: il sindaco chiama forze dell'ordine e Asl - Bravo il Sindaco inte… - OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - intersabri : Fermo restando il Napoli gia campione, la Lazio che senza coppe va dritta verso il 2 posto in ciabatte, ci giochiam… - LiukGiordano : Diego Armando Maradona ha giocato una sola volta contro il Napoli durante la sua carriera, la partita era Napoli-Ar… -