Dalmat: «Correa inesistente, cosa ci fa all'Inter? Lukaku male» (Di domenica 2 aprile 2023) È arrivato dopo Inter-Fiorentina il commento di Stéphane Dalmat, ex centrocampista sempre molto vicino alle vicende di casa nerazzurra. In particolare le sue parole colpiscono i due attaccanti titolari Joaquin Correa e Romelu Lukaku. ATTACCO FLOP – Questa l'analisi di Inter-Fiorentina da parte di Stéphane Dalmat sul suo profilo Instagram ufficiale: «cosa vogliamo dire? Prima della partita ero ottimista, avevo anche elogiato Lukaku. Ma dopo aver visto la partita e le occasioni sbagliate è difficile commentare. È una squadra con giocatori tristi, senza fiducia. Hanno paura di fare le cose che potrebbero fare. Oggi la Fiorentina ha giocato bene, ma l'Inter poteva chiudere la partita molto prima. C'era molto spazio per fare gol. Lukaku ha sbagliato troppo, mentre ...

