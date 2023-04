Dall’abbattimento del ponte di Kerch alla stretta sui diritti per i filorussi, il piano di Kiev in 12 punti per liberare la Crimea (Di domenica 2 aprile 2023) Rimuovere il ponte di Kerch, ridurre i diritti dei filorussi e cambiare nome a Sebastopoli. Sono questi alcuni dei passaggi principali del piano dell’Ucraina per liberare la Crimea, sotto occupazione dei russi. A darne notizia è Rbc-Ucraina che ha intervistato il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza di Kiev, Oleksiy Danilov. Secondo quest’ultimo, sono in tutto 12 i passi importanti nel piano di riconquista del territorio annesso da Mosca nel 2014. Tra questi – che ha elencato in un post sul suo account Facebook – c’è l’idea di dare un nuovo nome a Sebastopoli, la cosiddetta «città della gloria russa», su cui deciderà il Parlamento di Kiev. «Forse si chiamerà Akhtiar», rivela Danilov. Ci sarà poi un ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) Rimuovere ildi, ridurre ideie cambiare nome a Sebastopoli. Sono questi alcuni dei passaggi principali deldell’Ucraina perla, sotto occupazione dei russi. A darne notizia è Rbc-Ucraina che ha intervistato il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza di, Oleksiy Danilov. Secondo quest’ultimo, sono in tutto 12 i passi importanti neldi riconquista del territorio annesso da Mosca nel 2014. Tra questi – che ha elencato in un post sul suo account Facebook – c’è l’idea di dare un nuovo nome a Sebastopoli, la cosiddetta «città della gloria russa», su cui deciderà il Parlamento di. «Forse si chiamerà Akhtiar», rivela Danilov. Ci sarà poi un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ugom65 : @PioBelmonte @IvanBehare @putino @Rooob1 Differenze: gli esuli cubani si lamentarono da subito di non aver avuto ap… - BarBalcani : L'iniziativa informale si affianca ad altre già esistenti, come quella politico-economica 'Open Balkan', il Process… - PicenoTime : Caro energia, ad un anno dall’emergenza mancano soluzioni e prospettive. Cna Picena: “Abbattimento oneri del sistem… - GPTurchi : @erny110393 Che inseguire quasi esclusivamente la tecnologia stealth fosse un errore era evidente fin dall'abbattim… - lautarismo1981 : Fin dall'aprile 2014 come stabilito dalla sentenza del processo per l'abbattimento dell'aereo malese per cui son st… -